Gesellschaft

19:00 Uhr | 04.08.2020

Schon wieder ein Rekordwert

Zahl der Schülerinnen und Schüler gestiegen

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt in Hamburg weiter deutlich an. Das gab der Senat heute bekannt. So werden allein die Eingangsklassen 1 und 5 mit 1.200 zusätzlichen Schülern beginnen. Insgesamt steigt die Schülerzahl um 5.400 auf den neuen Rekordwert von 256.890 Schülerinnen und Schülern. Um die Unterrichtsqualität und kleine Klassen sicherzustellen, wurden rund 450 Pädagogen neu eingestellt. Für den Schulbau investiert Hamburg in diesem und nächstem Jahr 850 Mio. Euro, so Schulsenator Rabe.