

18:04 Uhr | 04.08.2020

Umfrage untersucht Präferenzen in Hamburg

Studie zu Trinkwasserkonsum vorgestellt

Zwei bis drei Liter am Tag – so viel sollen Erwachsene im Durchschnitt täglich trinken. Am einfachsten und schnellsten geht dies noch immer mit dem Wasser aus der Leitung. Doch nicht nur praktisch, sondern vor allem auch beliebt ist die Erfrischung aus dem eigenen Wasserhahn unter Hamburgerinnen und Hamburgern. Dies bestätigt eine neue Studie von Hamburg Wasser und dem Umfraginstitut Forsa, die 1005 Leute zu ihren Trinkgewohnheiten befragt hat.