Gesellschaft

07:22 Uhr | 04.08.2020

In einer Wohnunterkunft in Wandsbek

Quarantäne aufgehoben

Die Quarantäne in einer Wohnunterkunft für Geflüchtete in Wandsbek ist am Montag aufgehoben worden. Das hat das Gesundheitsamt bekannt gegeben. In der Unterkunft sind rund 23 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, sie werden isoliert untergebracht. Alle weiteren Bewohner sind mehrfach negativ getestet worden, daher kann eine Quarantäne jetzt aufgehoben werden. Die Wohnunterkunft bietet Platz für rund 300 Personen.