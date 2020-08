Gesellschaft

19:09 Uhr | 03.08.2020

Kassenärztliche Vereinigung

Drei Corona-Testzentren eröffnet

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg hat heute drei Corona-Testzentren eröffnet. Testen lassen können sich Hamburgerinnen und Hamburger, die eine behördliche Testanordnung oder eine Meldung der Corona-App bekommen haben. Zudem können Reiserückkehrende aus dem Ausland und deutschen Risikogebieten sowie Schulangehörige die Testzentren in Anspruch nehmen. Der Test verläuft in Form eines Mund- und Nasenabstriches und dauert wenige Minuten. Menschen, die bereits Symptome für das Corona-Virus haben, sollten die Testzentren nicht besuchen und sich sofort an ihren Arzt wenden.