Gesellschaft

18:19 Uhr | 03.08.2020

Hygieneplan für den Schulstart präzisiert

Maskenpflicht an Hamburger Schulen

Am Donnerstag sind die Ferien hier in Hamburg vorbei, die Schule geht wieder los. Doch nach wie vor lautet die große Herausforderung: Coronavirus. So wird es laut Schulbehörde noch keinen uneingeschränkten Regelbetrieb geben können. Weiterhin ist das Gebot der Stunde: Abstand halten. Im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern hatte sich die Hamburger Schulbehörde von einer Maskenpflicht bis zum Wochenende noch distanziert, seit heute Morgen ist die neue Vorschrift nun aber klar.