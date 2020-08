Blaulicht

17:43 Uhr | 03.08.2020

Ludwig-Erhard-Straße: Staus in beide Richtungen

Mann nach Unfall mit Chemielaster verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ludwig-Erhardt-Straße ist ein Mann am Mittag/Montagmittag verletzt worden. Sein PKW wurde von einem Chemielaster erfasst und in den Gegenverkehr geschleudert. Dort kollidierte der Wagen mit einem Kleinlaster. Der Fahrer des PKW wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte ist noch unklar. Am Unfallort entwickelten sich lange Staus in beide Richtungen.