17:32 Uhr | 03.08.2020

Polizei sucht Zeugen

Rassistischer Angriff auf 12-Jährige

Nachdem zwei Männer am Sonnabend in Blankenese eine Gruppe von Kindern rassistisch beleidigt und ein Mädchen geschlagen haben sollen, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die Männer und die Kinder bereits in einem Linienbus aufeinander. Die Kinder wurden mutmaßlich wegen ihrer Hautfarbe von den Männern beleidigt. Einer von ihnen schlug dem Mädchen ins Gesicht.Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich unter der Nummer; 040/4286 56789 zu melden.