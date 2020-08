Stadtgespraech

17:17 Uhr | 03.08.2020

Maßnahme gilt auch kommendes Wochenende wieder

Erstes Wochenende mit Alkohol-Verkaufsverbot

Während die Corona-Maßnahmen an Hamburgs Schulen noch vorbereitet werden, zeigen sie in Hamburgs Ausgehvierteln bereits Wirkung. Keine großen Menschenansammlungen, keine Trinkgelage, das Alkohol-Verkaufsverbot hielt viele Hamburgerinnen und Hamburger am Wochenende vom Feiern auf offener Straße ab. Erstmal galt die neue Allgemeinverfügung nur für das vergangene Wochenende. Nun beraten Bezirk und Senat darüber, ob die Maßnahmen beibehalten oder sogar noch ausgeweitet werden sollen.