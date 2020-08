Gesellschaft

17:02 Uhr | 03.08.2020

Über 2.000 Personen getestet

Testzentrum: Behörde zieht Zwischenbilanz

Seit Inbetriebnahme des Corona-Testzentrums am Hamburg Airport am Freitag haben sich bisher über 2000 Reiserückkehrer testen lassen. Das gab Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde bekannt und zeigte sich mit dieser ersten Zwischenbilanz zufrieden. Auch gehe er davon aus, dass eine Testpflicht noch im Laufe der Woche in Kraft treten werde. Seit Freitag testen rund 20 medizinische Fachleute Reiserückkehrer aus Risikogebieten im "Terminal Tango".