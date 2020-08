Gesellschaft

12:10 Uhr | 03.08.2020

Nach den Sommerferien

Maskenpflicht an Hamburger Schulen

Schulsenator Ties Rabe hat heute angekündigt, dass die Schülerinnen und Schüler in Hamburg außerhalb des Unterrichts in den Pausen einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Dies gilt allerdings nicht für Grundschüler. Zu dieser Einschätzung sei die Schulbehörde gemeinsam mit Virologen und Experten am Wochenende gekommen. Am Donnerstag startet für Hamburgerinnen und Hamburger nach den Sommerferien wieder der Unterricht.