Blaulicht

09:26 Uhr | 03.08.2020

Beamter bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Schreckmoment bei der Feuerwehr

Ein Beamter der Feuerwehr Hamburg wurde am vergangenen Freitag schwer verletzt. Die Einsatzkräfte wollten einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Jenfeld löschen, dabei kam es zu einer unerwarteten Verpuffung, bei der einer der Beamten verletzt wurde. Der Mann erlitt Verbrennungen zweiten Grades an der Schulter und befindet sich aktuell im Krankenhaus.