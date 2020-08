Gesellschaft

08:31 Uhr | 03.08.2020

Nach Corona-Zwangspause

AIDA Mini-Kreuzfahrten verschoben

Der Startschuss für die Mini-Kreuzfahrten der Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises muss verschoben werden. Eigentlich sollten die AIDA Schiffe am Mittwoch erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder in den See stechen, doch fehlt laut Unternehmen eine letzte formale Freigabe durch den Flaggenstaat Italien. Betroffen sind die Kurzreisen ab/bis Hamburg der AIDAperla 05. bis zum 08. August, 08. bis 12. August sowie vom 12. bis 15. August. Wann genau die geplanten Kreuzfahrten wieder stattfinden können, gab das Unternehmen noch nicht bekannt.