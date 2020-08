Blaulicht

18:17 Uhr | 02.08.2020

Unfallursache noch unklar

Jet-Ski-Unfall: Zwei Personen in Lebensgefahr

Bei einem Jetski-Unfall auf der Elbe wurden in der Nacht zu Sonntag zwei Personen lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten die 33-jährige Frau und der 45-Jährige Mann den Hafen Kollmar kurz nach Mitternacht mit dem Jet-Ski verlassen und kehrten nicht mehr zurück. Ein von Freunden verständigtes Großaufgebot an Einsatzkräften suchte daraufhin nach den beiden Vermissten. Als sie schließlich auf dem Leitdamm Pagensand gefunden wurden, hatte die 33-Jährige laut Polizei kopfunter im Wasser getrieben und musste reanimiert werden. Der 45-Jährige wurde mit einer schweren Kopfverletzung noch auf dem Jet-Ski gefunden. Beide wurden in Hamburger Krankenhäuser gebracht und befinden sich nach ersten Angaben in Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch nicht geklärt, offenbar sollen aber beide alkoholisiert gewesen sein.