17:16 Uhr | 02.08.2020

Zwei Neuzugänge angekündigt

Auftakt: St. Pauli beginnt Saisonvorbereitung

Der FC St. Pauli ist am Sonntag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Das neue Trainergespann um Cheftrainer Timo Schultz begrüßte den Kader zum Trainingsauftakt am Trainingszentrum an der Kollaustraße. Noch nicht dabei waren zwei Neuzugänge: Verteidiger Leart Paqarada vom SV Sandhausen und Torwart Dennis Smarsch von Hertha BSC wechseln wie der Verein heute bekannt gab nach Hamburg.