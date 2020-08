Gesellschaft

17:12 Uhr | 02.08.2020

Etwas weniger los in der Schanze und auf dem Kiez

Alkohol-Verbote mindern Lust zu Cornern

Die Alkohol-Verkaufsverbote des Senats unter anderem im Schanzenviertel und dem Kiez haben offenbar Wirkung gezeigt: Am Wochenende waren deutlich weniger Feiernde unterwegs als in den vergangenen Wochen. Zwar waren Kiez und Schanze trotzdem gut besucht, allerdings hielten sich die meisten Gäste in den Außenanlagen der Bars und Restaurants auf und "cornerten" nicht.