Gesellschaft

18:12 Uhr | 01.08.2020

Über 2.000 Menschen

CSD: Fahrrad-Demo für Vielfalt und Toleranz

Die Regenbogenflagge am Lenker, bunte Masken im Gesicht. Weil das Straßenfest zum 40-jährigen Jubiläum des Christopher Street Days Corona-bedingt ausfallen musste, wurde am Samstag bei der CSD-Fahrraddemo fleißig in die Pedale getreten.