Gesellschaft

19:25 Uhr | 31.07.2020

Teil der Urologie-Station geschlossen

Corona-Fälle in der Asklepios Klinik Altona

Ein Teil der Urologie-Station in der Asklepios Klinik Altona ist aufgrund von Corona-Fällen vorsorglich geschlossen worden. Am Donnerstag waren drei Patienten positiv auf Covid19 getestet worden. Sie seien symptomfrei und vorrangig aufgrund anderer Erkrankungen in der Klinik gewesen, so ein Sprecher des Krankenhauses gegenüber Hamburg 1. Alle Kontaktpersonen werden nun ebenfalls getestet. Die Corona Patienten sind bereits wieder zu Hause.