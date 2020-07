Gesellschaft

31.07.2020

Schutzmaßnahmen größtenteils eingehalten

Stichprobe in Gastronomiebetrieben

Eine Stichprobe in mehr als 100 Bars, Restaurants und Schnellimbissen am Donnerstagabend hat ergeben, dass die Corona-Schutzmaßnahmen in Hamburger Gastronomiebetrieben größtenteils eingehalten werden. Acht Teams der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz kontrollierten schwerpunktmäßig Gastronomiebetriebe an der Reeperbahn, in der Sternschanze, in St. Georg, im Portugiesenviertel und im Grindel. In 31 der kontrollierten Betriebe wurde die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung von den Beschäftigten nicht getragen. Gravierende Mängel wurden jedoch nicht festgestellt.