Verkehr

09:32 Uhr | 31.07.2020

Reiserückkehrer können sich kostenfrei testen lassen

Testzentrum am Flughafen startet

Das Corona-Testzentrum am Hamburg Airport nimmt am Mittag seinen Betrieb auf. Reiserückkehrer aus Risikogebieten können sich hier kostenfrei und freiwillig testen lassen. Bei negativem Ergebnis können die Urlauber so die vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne umgehen. Zuletzt sind im Schnitt täglich über 600 Rückkehrer aus Risikoregionen am Airport eingetroffen. Als Risikogebiet gelten derzeit unter anderem die Türkei, Luxemburg oder die Ukraine.