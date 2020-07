Gesellschaft

19:10 Uhr | 30.07.2020

Bezirke legen Gebiete fest

Alkoholverkaufsverbot am Wochenende

Die Bezirksämter Altona, Hamburg-Mitte und Eimsbüttel haben heute die Gebiete festgelegt, in denen per Allgemeinverfügung der Außerhausverkauf von Alkohol am Wochenende verboten wird. Innerhalb des Geltungsbereichs ist der Verkauf alkoholischer Getränke durch Kioske, Tankstellen, Einzelhandel sowie Bars am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag jeweils von 20 bis 6 Uhr morgens untersagt. Die Außenbereiche von Gastronomiebetrieben sind für den Verzehr an Ort und Stellen von dem Verbot ausgenommen. Hintergrund sind zunehmende Verstöße gegen die Corona-Abstandsregelungen in den vergangenen Wochen.