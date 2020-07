Gesellschaft

14:40 Uhr | 30.07.2020

840 Bewerber auf 399 Ausbildungsplätze

Alle Ausbildungsplätze für Lehrer besetzt

Trotz des bundesweiten Lehrermangels sind die Referendariatsplätze für Nachwuchslehrerkräfte in Hamburg sehr begehrt. Mit 840 Bewerbern auf 399 Ausbildungsplätze gab es zum Ausbildungsstart Anfang August rund doppelt so viele Bewerber wie Plätze. Aufgrund des hohen Bedarfs an Lehrern war die Zahl der Ausbildungsplätze bereits um mehr als 40 Prozent von 570 auf 810 pro Jahr erhöht worden. So können nun zwei Mal pro Jahr mehr junge Lehrkräfte für den Vorbereitungsdienst eingestellt werden als zuvor.