Stadtgespraech

11:09 Uhr | 30.07.2020

Schmidt-Chanasit: "Schnelltests können sicheres Ergebnis liefern"

Wie sinnvoll sind Coronatests am Flughafen?

In Hamburg wächst die Sorge, dass mit den Urlaubsrückkehrern die Zahl der Coronainfektionen wieder steigt. Deshalb sollen Urlauber, die in Fuhlsbüttel landen, auf Corona gestestet werden. Am Telefon: Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut. Das Interview führt Jörg Rositzke.