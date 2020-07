Blaulicht

15:34 Uhr | 29.07.2020

Zwei mutmaßliche Täter festgenommen

Bad Bramstedt: Geldautomat gesprengt

Zwei Männer haben am frühen Morgen einen Geldautomaten in Bad Bramstedt gesprengt und zunächst mehrere tausend Euro erbeutet. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter kurze Zeit später auf der A7 bei Norderstedt stellen. Die niederländischen Staatsbürger hatten zuvor eine Polizeisperre durchbrochen. Die Beamten konnten auch das erbeutete Geld sicherstellen. Ob die Tatverdächtigen auch in Verbindung mit kürzlichen Geldautomaten-Sprengungen in Elmshorn und Kaltenkirchen stehen wird derzeit geprüft. Die beiden Männer werden morgen einem Haftrichter vorgeführt.