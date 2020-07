Stadtgespraech

18:56 Uhr | 28.07.2020

Reisende sollen zunächst nicht zahlen müssen

Corona-Testpflicht für Risiko-Rückkehrer

In der Landespressekonferenz waren heute auch die Reiserückkehrer ein Thema. Urlauber aus Risikogebieten sollen sich künftig direkt am Flughafen direkt auf das neue Corona-Virus testen lassen können. In Hamburg soll es damit in dieser Woche losgehen.