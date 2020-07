Kunst und Kultur

16:32 Uhr | 28.07.2020

Das ist los in unserer Stadt vom 27.07. bis 02.08.2020

Citykompass- mit Verlosung

Laura Zangl verrät euch, was diese Woche in Hamburg abgeht! Freut euch auf die Knust Acoustics Sommersession 2020, das Taste At Home Weintasting für zuhause und Hamburg CarPride im Autokino auf dem Heiligengeistfeld! Lust, was zu gewinnen? Schickt uns einfach eine Mail an [email protected] oder kommentiert unseren Kompass bei Facebook.