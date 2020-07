Gesellschaft

20:16 Uhr | 27.07.2020

Pläne des Senats

Verkaufsverbot von Alkohol soll kommen

Seit einem halben Jahr ist vieles anders. Denn sechs Monate ist es her, dass in Deutschland der erste offizielle Fall einer Coronainfektion auftrat. Zuletzt stiegen die Infektionszahlen in Hamburg wieder vermehrt an. Laut Sozial- und Gesundheitsbehörde ist dies vor allem auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Besorgt zeigen sich die Behörden auch darüber, dass viele junge Menschen Wochenende für Wochenende die Coronaregeln ignorieren, in Hamburgs Partyhotspots Schanzenviertel und Kiez. Jetzt soll der Weg freigemacht werden für Alkoholverkaufsverbote.