Gesellschaft

19:28 Uhr | 27.07.2020

Pride Week auch in Hamburg gestartet

Regenbogen-Fahne am Rathaus gehisst

Zum Auftakt der Hamburg Pride Week haben Sozialsenatorin Melanie Leonhard, Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank am Rathaus eine Regenbogen-Fahne gehisst. Damit will die Stadt ein Zeichen für die Rechte und Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen setzen. Denn die Stadt sei für alle Lebensentwürfe offen. Die Parade zu Christopher Street Das soll am Sonnabend um 12 Uhr als Fahrraddemo stattfinden. Nachdem die Stadt zunächst nur 1.000 Teilnehmer erlaubt hatte, dürfen nun doch 3.000 Menschen unter Einhaltung der Corona-Auflagen teilnehmen.