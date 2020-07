Blaulicht

18:35 Uhr | 27.07.2020

Polizei sucht nach Zeugen

Nach Unfall auf der Kollaustraße:

Nachdem am vergangenen Donnerstag ein 45-jähriger Fußgänger auf der Kollaustraße in Niendorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Insbesondere eine Ersthelferin, die den Verletzten am Unfallort versorgt hatte, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Nummer 040/4286 52961 zu melden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zwischen parkenden Autos auf die Straße getreten und wurde von dem heranfahrenden Fahrzeug erfasst. Der Fahrer des PKWs blieb unverletzt.