Blaulicht

12:32 Uhr | 26.07.2020

Drei Feuerwehreinsatzkräfte verletzt

Großbrand in Barsbüttel

In einem Industriegebiet in Barsbüttel ist in der Nacht zu Sonntag ein Großfeuer in einer Lagerhallen ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen vor Ort und konnte den Brand in den Morgenstunden unter Kontrolle bringen. Als das Feuer ausbrach, befanden sich keine Personen im Gebäude. Drei der Feuerwehrleute wurden jedoch bei dem Einsatz verletzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.