Blaulicht

12:29 Uhr | 26.07.2020

Radlader ausgebrannt

Feuer auf Baustelle in Schnelsen

In einem Neubaugebiet in Schnelsen ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer in einem Radlader auf einer Baustelle ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile der Baustelle verhindern und den Brand löschen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar und wird nun von der Polizei ermittelt.