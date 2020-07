Stadtgespraech

19:18 Uhr | 25.07.2020

Erstes Kreuzfahrtschiff in Hamburg abgelegt

Nach Corona-Pause:

Nach monatelanger Pause aufgrund der Corona-Pandemie, hat am Freitag das erste Kreuzfahrtschiff in Hamburg wieder abgelegt. Der dreitägige Kurztrip der „Mein Schiff 2“ nach Norwegen besteht ausschließlich aus Seetagen. Zudem wurde die Passagierauslastung auf 60 Prozent beschränkt und ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. Am Montag wird das Schiff dann im Hamburger Hafen zurück erwartet.