Blaulicht

19:16 Uhr | 25.07.2020

Feuerwehr löscht mehrere Müllcontainer

Brand-Serie in Barmbek-Süd

In der Nacht zu Sonnabend rückte die Feuerwehr gleich zu mehreren Einsätzen in Barmbek-Süd aus. Dort hatten mehrere Müllcontainer gebrannt, die offenbar von unbekannten entzündet worden waren. Die Feuerwehr könnte die Brände schnell löschen, an einigen Fassaden der nahestehenden Gebäude entstanden jedoch teilweise erheblicher Sachschäden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.