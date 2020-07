Gesellschaft

18:32 Uhr | 24.07.2020

Sommerspaß im Freilichtmuseum Kiekeberg

Gänse hüten und Kartoffeln ernten

Noch gute 2 Wochen laufen die Sommerferien hier in Hamburg. Aufgrund der aktuellen Situation verbringen viele Hamburgerinnen und Hamburger ihre Urlaubszeit zuhause. Und die Hansestadt hat auch trotz Corona einiges zu bieten. Im Freilichtmuseum am Kiekeberg zum Beispiel können Kinder und Familien aktuell in die Vergangenheit abtauchen und den “Alltag früher” erleben.