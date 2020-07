Verkehr

18:30 Uhr | 24.07.2020

Nach häufigen Park-Unfällen mit Senioren

Neue Stahl-Barrikaden für Waitzstraße

Wieder die Waitzstraße und wieder verlor gestern eine Seniorin beim Ausparken die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Alleine in diesem Jahr kam es bisher zu fünf Park-Unfällen in der Waitzstraße - alle davon mit Seniorenbeteiligung. Das Bezirksamt Altona hat nun wieder neue Pläne ,wie man dem Unfallgeschehen in der Waitzstraße entgegenwirken kann.