Gesellschaft

17:36 Uhr | 24.07.2020

Droht jetzt das Alkoholverbot?

Corner-Zoff in der Schanze

Nach Gesprächen zwischen dem Hamburger Senat und den Bezirksämtern in Altona und Mitte ist den Feiernden in der Schanze und auf St. Pauli am kommenden Wochenende eine letzte Chance eingeräumt worden beim sog. Cornern die notwendigen Corona-Abstände einzuhalten. Sollten sich wieder zu viele Menschen ohne Abstände und Mund-Nasenschutz an einem Ort treffen, könnte kommende Woche eine Allgemeinverfügung durchgesetzt werden. An den vergangenen Wochenenden war es immer wieder zu größeren Ansammlungen am Schulterblatt oder der Großen Freiheit mit rund 25.000 Personen gekommen.