Stadtgespraech

16:49 Uhr | 24.07.2020

Freiwillig und kostenlos direkt am Flughafen

Corona-Tests für Reiserückkehrer

Mehrere Wochen bewegte sich das Corona-Infektionsgeschehen hier in Hamburg auf niedrigem Niveau. Nun aber steigen die Zahlen wieder an. Seit gestern sind 16 Neuinfektionen gemeldet worden. Vier Davon gehen auf einen Ausbruch in einem Pflegeheim in Bramfeld zurück. Die meisten anderen bringt die Gesundheitsbehörde mit Reiserückkehrern in Verbindung. Künftig soll es nun an allen deutschen Flughäfen auch hier in Hamburg freiwillige Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten geben. Darauf haben sich die Gesundheitsminister heute geeinigt.