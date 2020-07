Gesellschaft

15:14 Uhr | 24.07.2020

In den Boberger Niederungen

Dioxinfunde weiter untersucht

In der Boberger Niederung haben heute Tiefenbohrungen begonnen, um die Dioxinfunde weiter zu untersuchen. Dafür wurde das entsprechende 1 Hektar große Gebiet abgesperrt und in schwarze und weiße Bereiche eingeteilt. In den schwarz gekennzeichneten Bereichen liege das Dioxin sogar auf der Oberfläche des Wanderweges, so die Umweltbehörde. Insgesamt sollen 70 Bohrlöcher in bis zu 12 Metern Tiefe Aufschluss darüber geben, wie das Dioxin in den Boden gelangt war. Das Dioxin war bei Routinebohrungen 2018 entdeckt worden und überschritt den Grenzwert um das 700-fache. Die Umweltbehörde geht derzeit davon aus, dass das Gift zwischen 1955 und 1965 durch den Pharma-Konzern Boehringer in den Boden gelangt ist.