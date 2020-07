Blaulicht

12:15 Uhr | 24.07.2020

Er wollte seine 9-jährige Tochter retten

Tornesch: Vater stirbt nach Rettungsversuch

Ein 61-jähriger Vater, der seine Tochter gestern Abend aus einem Angelteich in Tornesch retten wollte, ist heute Vormittag im Krankenhaus verstorben. Das 9-jährige Mädchen war eine Böschung heruntergerutscht und in das Gewässer gefallen. Ihr Vater sprang hinterher, um seine Tochter zu retten. Da er jedoch offenbar nicht gut schwimmen konnte, mussten Passanten und Polizisten die beiden Personen aus dem Teich ziehen. Das Mädchen erlitt eine Unterkühlung. Der Vater wurde vor Ort von den Rettungskräften zunächst reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er heute Morgen an den Folgen verstarb.