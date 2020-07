Blaulicht

17:39 Uhr | 23.07.2020

Autofahrerin rast in Friseursalon

Erneuter Unfall in der Waitzstraße

In der Waitzstraße in Groß Flottbek ist es erneut zu einem Unfall gekommen. Eine Frau krachte beim Parken mit ihrem Wagen in die Fassade eines Friseursalons. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Kein Einzelfall: In der Waitzstraße ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Parkunfällen gekommen. Erst kürzlich hatten zwei Sondersitzungen zwischen Politik und dem Bezirksamt Altona stattgefunden. Langfristig sollen Stahlpoller und Längsparkplätze das Unfallrisiko minimieren. Auch in der Bekassinenau in Rahlstedt ist eine Autofahrerin aus bisher ungeklärten Gründen in eine Hauswand gerast. Die 76-Jährige blieb unverletzt. Ein Fahrtüchtigkeitstest der Polizei vor Ort habe keinerlei Auffälligkeiten gezeigt.