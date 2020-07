Gesellschaft

12:02 Uhr | 23.07.2020

Übergangsquote auf knapp zehn Prozent gesunken

Weniger Sechstklässler verlassen Gymnasium

Die Zahl der Hamburger Sechstklässler, die zum Ende des Schuljahres das Gymnasium verlassen und in eine Stadtteilschule wechseln müssen, ist deutlich gesunken. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der CDU hervor. So müssen in diesem Jahr insgesamt 837 Schülerinnen und Schüler wegen nicht ausreichender Leistungen das Gymnasium verlassen, im vergangenen Jahr waren es hingegen noch 948. Damit ist die Übergangsquote von knapp zwölf auf zehn Prozent gesunken.