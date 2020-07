Blaulicht

11:34 Uhr | 23.07.2020

Schwerer Unfall auf der Kollaustraße

Fußgänger von Auto erfasst

Auf der Kollaustraße in Niendorf ist ein 45-jähriger Fußgänger am Vormittag von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen soll der Mann plötzlich zwischen parkenden Autos auf die Straße getreten sein. Er wurde von dem heranfahrenden Fahrzeug erfasst, erlitt schwere Verletzungen und schwebt in Lebensgefahr. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei hat die weiteren Unfallermittlungen aufgenommen. Dafür ist Kollaustraße noch immer für den Verkehr gesperrt.