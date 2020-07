Wirtschaft

09:57 Uhr | 23.07.2020

Elektrotechnikbranche besonders betroffen

Industrie: Deutlich weniger Arbeitsstunden

In den größeren Hamburger Industriebetrieben ist im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Arbeitsstunden um 9,1 Prozent zurückgegangen. Wie das Statistikamt Nord bekannt gab, liege das an der Corona-Pandemie. Insbesondere sei die Elektrotechnikbranche sowie die Herstellung von Metallerzeugnissen und Maschinenbau stark betroffen. In der pharmazeutischen Industrie gab es hingegen einen Zuwachs von 2,1 Prozent. In den Monaten März bis Mai waren rund 80 000 Personen in Hamburgs größeren Industriebetrieben tätig.