Stadtgespraech

18:49 Uhr | 22.07.2020

Nach ausufernden Partys auf St. Pauli

Senat erwägt strengere Corner-Maßnahmen

Wegen der ausufernden Feiern, die sich bei warmen Temperaturen zuletzt in der Schanze und auf dem Kiez abgespielt haben, erwägen Senat und Bezirke strengere Maßnahmen. Laut Sozial- und Gesundheitsbehörde seien die zahlreichen Verstöße gegen die Coronaauflagen nicht zu tolerieren. Die Bezirke sollen zukünftig individuell und kurzfristig reagieren können, mittels einer sogenannten Allgemeinverfügung. Damit könnte der Alkoholverkauf in Kiosken ab 22 Uhr temporär verboten werden. Wie ein Sprecher der Sozial- und Gesundheitsbehörde heute gegenüber Hamburg 1 bestätigte, sei man dazu in Gesprächen mit den Bezirken.