Wirtschaft

17:56 Uhr | 22.07.2020

Wenige Stellen und wenige Bewerber

Angespannter Ausbildungsmarkt durch Corona

Ab dem 1. August starten normalerweise tausende neue Azubis ihre Ausbildungen in Hamburger Betrieben. Doch die monatelangen Einschränkungen während der Corona-Pandemie haben in der Wirtschaft ihre Spuren hinterlassen. Während Unternehmen in einigen Branchen um ihre Existenzen bangen und an Azubis nicht zu denken ist, suchen andere Betriebe noch händeringend nach Nachwuchs.