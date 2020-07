Stadtgespraech

17:39 Uhr | 22.07.2020

Wärmebedarf für knapp 5.700 Haushalte gedeckt

Bio-Gas aus Hamburg für Hamburg

Wer schon mal mit dem Boot im Hamburger Hafen unterwegs war, dem sind sie sicherlich aufgefallen: Die großen, silbernen Türme des Klärwerks Köhlbrandhöft. Dort entstehen Faulgase. Die Energie, die dabei umgewandelt wird, nutzt das Unternehmen für die eigene Versorgung. Und der Gas-Überschuss, der wird aufbereitet, in das städtische Netz eingespeist und gelangt so in die Hamburger Haushalte. Eine neue Biogas-Anlage soll jetzt für noch mehr erneuerbare Energien im Hamburger Netz sorgen.