Gesellschaft

17:15 Uhr | 22.07.2020

Drei Filialen in Hamburg schließen am 31. Oktober

Räumungsverkauf bei Kaufhof gestartet

In der Galeria-Kaufhof-Filiale in der Mönckebergstraße hat heute der Räumungsverkauf begonnen. Am 31. Oktober soll der Standort in der Innenstadt schließen. Auch den Karstadt-Kaufhäusern in Wandsbek und Bergedorf steht die Räumung bevor. Die Filiale im Alstertal-Einkaufszentrum konnte hingegen in der vergangenen Woche gerettet werden. Bereits im Juni hatte der Konzern Galeria-Karstadt-Kaufhof angekündigt 62 von 172 Kaufhäusern zu schließen. Die Zahl konnte jedoch nach Verhandlungen über Mietnachlässe auf 50 Filialen reduziert werden.