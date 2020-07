Verkehr

17:13 Uhr | 22.07.2020

S21 und S31 verkehren eine Woche unregelmäßig

Bauarbeiten am Bahnhof Sternschanze

Die Bauarbeiten für einen neuen Bahnsteig an der S-Bahn-Haltestelle Sternschanze haben heute begonnen. Ab sofort steht auf der Strecke nur noch ein Gleis zur Verfügung. Deshalb fahren die S21 und S31 in einer Richtung durch den Citytunnel über Jungfernstieg, vor dem Wochenende in Richtung Altona, danach Richtung Hauptbahnhof. Die S2 fällt aus. Am Sonnabend und Sonntag wird die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Altona über Dammtor vollständig gesperrt. Fahrgäste müssen dann auf Busse umsteigen.