Stadtgespraech

17:08 Uhr | 22.07.2020

Behördliche Angelegenheiten digital möglich

Neuer Service nach Geburten getestet

In der Asklepios Klinik Altona wird aktuell ein neuer digitaler Service getestet. Eltern sollen zukünftig direkt nach der Geburt ihres Kindes alle behördlichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel eine Geburtsurkunde oder Kindergeld beantragen, mit wenigen Klicks am Computer erledigen können, ohne Papierkram. Voraussetzung dafür ist ein elektronischer und in Deutschland ausgestellter Personalausweis. Dieser neue digitale Service ist die zweite Stufe des Projektes "Kinderleicht zum Kindergeld". Bereits seit Juni 2018 können Eltern in Hamburger Geburtskliniken einen schnelleren und unbürokratischeren Service für Familienleistungen des Bundes und der Standesämter in Anspruch nehmen.