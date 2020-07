Stadtgespraech

08:33 Uhr | 22.07.2020

Das berichten Urlauber aus Mallorca

Reisen in Zeiten von Corona

Während die einen in diesem Jahr auf Urlaub in Deutschland setzen, zieht es andere schon wieder ans Mittelmeer, auch auf die bei den Deutschen wohl beliebteste Insel - Mallorca. Touristen hatten am Ballermann jüngst wegen Partys für Schlagzeilen gesorgt, bei denen die Coronaregeln nicht eingehalten worden sein sollen. Rückkehrer haben uns am Hamburger Flughafen erzählt, was sie, jetzt in Coronazeiten, auf der Insel erlebt haben.