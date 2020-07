Blaulicht

08:06 Uhr | 22.07.2020

Fahrzeug überschlägt sich auf Kreuzung

Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Kieler Straße/ Volksparkstraße ist am Dienstagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Augenzeugenberichten hatte sich das Fahrzeug des Mannes nach der Kollision mit einem weiteren Auto überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde nach Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.